"Організовуємо блокпост на початку Винників. За нами покладено завдання – захист міста Львова зі сторони Винників. Створюємо блокпост. Хто має реальне бажання захищати наше місто та неньку, запишіть телефон: 0985493913. Звати Роман, він буде відповідати за цю історію.

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Нам треба копії паспортів і година, щоб вас перевірили відповідні служби – на адекватність, чи зможете ви захищати. І будемо організовуватися. Це напрямок, який ми будемо захищати.

Потрібно швиденько рухатися, влаштовувати чергування. Все решта – екіпірування та інші речі – ми, в принципі, беремо на себе. Давайте покажемо, що Винники не так просто пройти.

До речі, я теж буду з вами охоронянти. Разом і до перемоги. Нехр*н тут москаликам робити на нашій землі. Давайте гуртуватися", – заявив Козловський у відеоролику, розміщеному на сторінці клубу у Facebook.

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