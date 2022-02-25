"Всього три місяці тому ми грали у Києві. Все ще не можу повірити в те, що відбувається", – написав Мюллєр на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram, додавши хештег "Зупиніть війну".

Шварценеггер: Я з народом України – ви надихаєте мене своєю хоробрістю

Нагадаємо, поєдинок групового етапу Ліги чемпіонів проти Баварії відбувся у столиці України 23 листопада 2021 року – "біло-сині" поступились баварцям з рахунком 1:2.

Росія напала на Україну: реакція західного світу, Петракова, Шевченка, Маліновського та інших (LIVE)