"Не можу повірити в те, що відбувається": Мюллєр пригадав матч Ліги чемпіонів з Динамо у Києві
12:00 - Читать на русском
Форвар Баварії Томас Мюллєр відреагував на вторгення російської армії на територію України.
завершено
Кінгслі Коман 42’
42’ Кінгслі Коман
"Всього три місяці тому ми грали у Києві. Все ще не можу повірити в те, що відбувається", – написав Мюллєр на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram, додавши хештег "Зупиніть війну".
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Нагадаємо, поєдинок групового етапу Ліги чемпіонів проти Баварії відбувся у столиці України 23 листопада 2021 року – "біло-сині" поступились баварцям з рахунком 1:2.
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