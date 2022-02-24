Шахтар переконаний, що ми дамо гідну відсіч російським загарбникам. "Ми вистоїмо", – йдеться у повідомленні прес-служби "гірників".

Кожен із нас – солдат! Заява сайту Футбол 24

Зауважимо, що донецький клуб був одним із перших, хто постраждав від дій сепаратистів. З 2014 року Шахтар змушений грати на чужих стадіонах та базуватися в інших містах України.

Вранці 24 лютого російські війська розгорнули активну наступальну операцію на Донбасі. Також були зафіксовані обстріли в кількох інших містах України. Фактично Росія розпочала відкриту війну без оголошення. ЗСУ були готові до бою з окупантами.

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