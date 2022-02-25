Італійський футбол об’єдну'ться заради миру. Меседжем, який Італійська федерація хоче надіслати в такий складний момент для міжнародної рівноваги, є рішення перенести початок усіх офіційних матчів, запланованих на вихідні, на 5 хвилин.

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Усі професіонали та аматори об’єднаються в єдине свідчення миру, підвищуючи обізнаність уболівальників та прихильників щодо поваги до людського життя та необхідності пошуку дипломатичного вирішення кризи в Україні.

"Універсальні цінності спорту вимагають від нас задуматися, – заявив президент FIGC Габріеле Гравіна. Ми не хочемо повертати в інший бік. Інтерпретуючи поширені настрої в італійській громадській думці, які також перетинають наш світ, ми хочемо послати чіткий меседж: національний футбольний рух чутливий і дуже стурбований тим, що відбувається в ці години. Спорт не займається політикою, а благає про мир”.

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