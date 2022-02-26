Грузинський форвард АПОЕЛа Георгій Квілітая напередодні у матчі чемпіонату Кіпру оформив дубль у ворота Омонії, а його команда перемогла з рахунком 4:2.

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Один із забитих м'ячів грузин відсвяткував із синьо-жовтим прапором. Згодом Квілітая на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram опублікував фотографію з українським стягом, підписавши її словами: "У нас спільний ворог". На світлині Георгій позначив українських футболістів, з якими виступав у Бельгії: Романа Яремчука, Ігоря Пластуна, Романа Безуса, Євгена Макаренка та Андрія Бацулу.

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