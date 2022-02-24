Півзахисник Олександрії Сергій Рибалка продемонстрував своє відношення до президента країни-агресора.

Після чергових погроз суверенітету України з боку російського президента Володимира Путіна до нього звернувся хавбек Олександрії Сергій Рибалка із щирим проханням.

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"Тварюко, помри вже нарешті", – написав Рибалка на світлині російського президента у своєму Instagram.

Зазначимо, що Сергій перебував у структурі Динамо з 2011 по 2017 роки з перервою на оренду в Слован. Встиг пограти у Сівасспорі, а зараз захищає кольори Олександрії.

Зауважимо, сьогодні вранці російські війська розгорнули активну наступальну операцію на Донбасі. Також були зафіксовані обстріли в кількох інших містах України. Фактично Росія розпочала відкриту війну без оголошення.

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