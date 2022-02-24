"Я до останнього моменту відмовлявся вірити, що Росія нападе на Україну. Я гнав цю думку геть, але, на жаль, це сталося.

Ярмоленко: Ми на своїй землі, і правда за нами

Мені соромно, боляче, страшно за цей кровожерливий російський світ. Я ненавиджу цей режим, цих лицемірів і підлабузників, які служать одному демону", – написав Левченко у своєму твіттері.

Додамо, що Євген більшу частину ігрової кар'єри провів у Нідерландах, а у складі збірної України відіграв у 9 матчах.

Український футбол на порозі війни: що чекає Динамо та Шахтар і які клуби постраждають найбільше