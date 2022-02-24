Півзахисник збірної України та Манчестер Сіті Олександр Зінченко приєднався до Сергія Рибалки у побажання для російського президента.

У своєму Instagram Зінченко залишив звернення для Володимира Путіна: "Я сподіваюся, що ти здохнеш найстрашнішою смертю, мерзото".

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У коментарі Telegram-каналу Футбол України Олександр підтвердив, що сторіс видалив саме Instagram згідно з правилами публікацій на сервісі.

Зауважимо, сьогодні вранці російські війська розгорнули активну наступальну операцію на Донбасі. Також були зафіксовані обстріли в кількох інших містах України. Фактично Росія розпочала відкриту війну без оголошення.

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