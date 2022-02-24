Россия напала на Украину: реакция украинских футболистов и западного мира (LIVE)
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Красивые слова Виктора Цыганкова:
13:20. УЕФА официально созывает внеочередное собрание для обсуждения российского вопроса. Ожидается, что примут решение о переносе финала ЛЧ из Санкт-Петербурга. Встреча состоится завтра.
Также УЕФА побуждают расторгнуть спонсорский контракт с Газпромом.
13:00. Латиноамериканские легионеры Динамо и Шахтера вместе со своими семьями собрались в киевской гостинице и записали видео. Футболисты попросили у Бразилии помочь организовать эвакуацию из Украины.
"Я надеюсь, что ты сдохнешь самой страшной смертью, мразь": Александр Зинченко передал пожелания Путину, но Instagram удалил пост. Жена Руслана Малиновского высказалась о вторжении России.
12:00. В Европе давят на УЕФА, чтобы перенести финал Лиги чемпионов-2021/22 из Санкт-Петербурга. Члены Европарламента опубликовали официальное обращение к Александеру Чеферину.
Западные друзья создали петицию по переносу финала ЛЧ. Удалось собрать уже около 20 тысяч подписей.
По информации прессы, УЕФА планирует забрать у России финал Лиги чемпионов. Лондон готов предоставить три стадиона, чтобы отобрать финал ЛЧ у развязавшей войну страны.
11:10. Динамо и Шахтер обнародовали патриотические заявления. Мирча Луческу сказал, что не уйдет из Киева: "Я не трус".
Появились первые реакции украинских футболистов и бывших игроков. "Тварь, умри уже наконец", – Сергей Рыбалко однозначно обратился к Путину. "Я ненавижу этот режим, этих лицемеров и подхалимов, которые служат одному демону", – высказался Евгений Левченко.
10:00. УПЛ официально приостановила чемпионат Украины после введения военного положения.
Сегодня, в четверг 24 февраля, российские войска развернули активную наступательную операцию на Донбассе. Также были зафиксированы обстрелы в других городах Украины. Фактически Россия начала открытую войну без объявления. Наши военные держат оборону и отражают нападение по всем направлениям.