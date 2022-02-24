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Красивые слова Виктора Цыганкова:

13:20. УЕФА официально созывает внеочередное собрание для обсуждения российского вопроса. Ожидается, что примут решение о переносе финала ЛЧ из Санкт-Петербурга. Встреча состоится завтра.

Following the evolution of the situation between Russia and Ukraine, the UEFA president has called an extraordinary meeting of the Executive Committee for 10:00 CET on Friday 25 February, in order to evaluate the situation and take all necessary decisions. — UEFA (@UEFA) February 24, 2022

Также УЕФА побуждают расторгнуть спонсорский контракт с Газпромом.

13:00. Латиноамериканские легионеры Динамо и Шахтера вместе со своими семьями собрались в киевской гостинице и записали видео. Футболисты попросили у Бразилии помочь организовать эвакуацию из Украины.

"Я надеюсь, что ты сдохнешь самой страшной смертью, мразь": Александр Зинченко передал пожелания Путину, но Instagram удалил пост. Жена Руслана Малиновского высказалась о вторжении России.

12:00. В Европе давят на УЕФА, чтобы перенести финал Лиги чемпионов-2021/22 из Санкт-Петербурга. Члены Европарламента опубликовали официальное обращение к Александеру Чеферину.

#StandWithUkraine Together with 60 MEPs, we call on @UEFA to reconsider its decision to hold the @ChampionsLeague final in St Petersburg on 28 May. No one can stand by and watch the Russian military action in #Ukraine pic.twitter.com/N9tsTQjO7J — Saskia Bricmont (@saskiabricmont) February 24, 2022

Западные друзья создали петицию по переносу финала ЛЧ. Удалось собрать уже около 20 тысяч подписей.

По информации прессы, УЕФА планирует забрать у России финал Лиги чемпионов. Лондон готов предоставить три стадиона, чтобы отобрать финал ЛЧ у развязавшей войну страны.

11:10. Динамо и Шахтер обнародовали патриотические заявления. Мирча Луческу сказал, что не уйдет из Киева: "Я не трус".

Появились первые реакции украинских футболистов и бывших игроков. "Тварь, умри уже наконец", – Сергей Рыбалко однозначно обратился к Путину. "Я ненавижу этот режим, этих лицемеров и подхалимов, которые служат одному демону", – высказался Евгений Левченко.

10:00. УПЛ официально приостановила чемпионат Украины после введения военного положения.

Сегодня, в четверг 24 февраля, российские войска развернули активную наступательную операцию на Донбассе. Также были зафиксированы обстрелы в других городах Украины. Фактически Россия начала открытую войну без объявления. Наши военные держат оборону и отражают нападение по всем направлениям.