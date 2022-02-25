Футбольна асоціація Англії не каратиме за демонстрацію українських прапорів під час найближчих поєдинків АПЛ.

Гравці, тренери і вболівальники отримали офіційний дозвіл впродовж 27-го туру АПЛ демонструвати прапори України як протест проти російської агресії. Жодних покарань за це не буде, хоча зазвичай FA вважає такі дії порушенням правил.

Фанати Буде-Глімта влаштували акцію підтримки України у матчі Ліги конференцій

А от демонстрацію будь-яких інших символів FA розглядатиме окремо. Якщо гравець чи вболівальник використовуватиме якусь іншу символіку, то проти нього відкриють провадження, повідомляє Daily Mail.

Нагадаємо, в елітному дивізіоні Англії виступають три гравці збірної України – Олександр Зінченко, Віталій Миколенко і Андрій Ярмоленко. Усі вже виступили проти цинічного знищення українського населення військами окупантів.

Росія напала на Україну: окупанти вже без фіналу ЛЧ, Пеле за нас молиться, Вернидуб поспішає додому (LIVE)