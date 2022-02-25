"Пишаюся людьми, які захищають нашу країну": Вернидуб хоче повернутися в Україну після вояжу Шерифа з Португалії
15:11 - Читать на русском
Головний тренер тираспольців Юрій Вернидуб відреагував на вторгнення Росії на територію України.
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"Я народився в Україні, живу в Україні та хочу висловити підтримку народу України, який постраждав від російського нападу.
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Пишаюся людьми, які захищають нашу країну. Коли приїду в Молдову, буду проситися до України", – цитує Вернидуба Record.
Нагадаємо, вчора, 24 лютого, Шериф на виїзді поступився Бразі у серії пенальті і вилетів з подальшого розіграшу Ліги Європи.
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