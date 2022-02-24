Європейські країни не хочуть мати нічого спільного з агресором на футбольному полі.

"Футбольні федерації Польщі, Швеції та Чехії категорично засуджують агресію Росії щодо України. З огляду на ситуацію, що склалася, Польська футбольна асоціація (PZPN), Svenska Fotballlförbundet (SvFF) та Fotbalová asociace České republiky (FAČR) висловлюють тверду позицію, відповідно до якої матчі плей-офф кваліфікації ЧС-2022, заплановані на 24 та 29 березня 2022 року, не повинні відбуватися у Росії.

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Ті, хто підписався під цим зверненням, не розглядають поїздку до Росії і проведення там футбольних матчів. Військова ескалація, яку ми спостерігаємо, пов'язана із серйозними наслідками та значним зниженням рівня безпеки наших представництв та офіційних делегацій. Тому ми очікуємо негайної реакції ФІФА та УЄФА та подання альтернативних рішень для майбутніх матчів", – йдеться у спільній заяві, яку опублікував сайт PZPN.

24 березня збірна Польщі могла зіграти проти Росії в рамках плей-офф кваліфікації на чемпіонат світу. Місцем проведення матчу призначена Москва. У паралельному півфіналі Швеція повинна приймати Чехію.

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