"Він хвилюється, але на тренуваннях Олекс був блискучим", – Гвардіола підтвердив готовність Зінченка до гри з Евертоном
17:00 - Читать на русском
Пеп Гвардіола в захваті від характеру українського підопічного та його ставлення до роботи.
"Він хвилюється. Як би ви себе почували, коли у країні, де ви народилися і де живуть ваша родина та друзі, вбивають невинних людей? Як би ви себе почували?
Зінченко: Братський народ, казали вони... Суки, ненавиджу
Він має нашу підтримку. Це нормально. Олекс – неймовірно сильний хлопець.
Зараз це непросто, але сьогодні і вчора на тренуваннях він був блискучим. Він готовий грати, якщо доведеться", – заявив Пеп Гвардіола на прес-конференції перед матчем проти Евертона в АПЛ.
Росія напала на Україну: УЄФА позбавив окупантів фіналу ЛЧ, Вернидуб поспішає в Україну (LIVE)
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter