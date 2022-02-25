Пеп Гвардіола в захваті від характеру українського підопічного та його ставлення до роботи.

"Він хвилюється. Як би ви себе почували, коли у країні, де ви народилися і де живуть ваша родина та друзі, вбивають невинних людей? Як би ви себе почували?

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Він має нашу підтримку. Це нормально. Олекс – неймовірно сильний хлопець.

Зараз це непросто, але сьогодні і вчора на тренуваннях він був блискучим. Він готовий грати, якщо доведеться", – заявив Пеп Гвардіола на прес-конференції перед матчем проти Евертона в АПЛ.

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