"Роки минають, але мало що змінилося з мого дитинства. Трагедії, які ми пережили, мали навчити нас, що потрібно будувати більш мирний світ.

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Я все ще маю багато надії і віри в Бога, але моє серце засмучене новиною про чергову війну. Я висловлюю свою солідарність народу України. Я молюся, прошу Бога, щоб мир, свобода і любов взяли гору", – заявив Пеле в Instagram.

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