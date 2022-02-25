Пеле висловив солідарність з народом України
18:01 - Читать на русском
Легендарний бразильський нападник важко переживає російську агресію й молиться за мир в Україні.
"Роки минають, але мало що змінилося з мого дитинства. Трагедії, які ми пережили, мали навчити нас, що потрібно будувати більш мирний світ.
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Я все ще маю багато надії і віри в Бога, але моє серце засмучене новиною про чергову війну. Я висловлюю свою солідарність народу України. Я молюся, прошу Бога, щоб мир, свобода і любов взяли гору", – заявив Пеле в Instagram.
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