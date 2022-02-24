Через напад Росії на Україну у нашій державі введено воєнний стан. За таких умов вкрай складно покинути країну. Іноземці виявилися фактично заблокованими. Зокрема, і футболісти.

Кожен із нас – солдат! Заява сайту Футбол 24

Латиноамериканські легіонери Динамо та Шахтаря разом зі своїми сім'ями зібралися у київському готелі та записали відео. Футболісти попросили у Бразилії допомогти організувати евакуацію з України.

Слово взяв захисник Шахтаря Марлон: "Ми зібралися тут, ми – Динамо та Шахтар, разом із нашими сім'ями. Ми тут чекаємо, замкнені в готелі. Просимо вашої допомоги. Кордони закриті, аеропорти закриті. Ми не можемо залишити країну. Ми просимо підтримки уряду Бразилії. Ми сподіваємося, що ви можете нам допомогти".

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