Фанати норвезького клубу у матчі Ліги конференцій проти Селтіка влаштували міні-перфоманс підтримки України.

Прапор України засвітився на стадіоні Аугсбурга – клуби Бундесліги масово підтримують нас у війні з Росією

Вболівальники Буде-Глімта принесли із собою синьо-жовті прапори, якими активно розмахували на трибунах. Нагадаємо, на груповому етапі Ліги конференцій заполярники зустрічалися з луганською Зорею.

Зауважимо, вранці 24 лютого російські війська розгорнули активну наступальну операцію на Донбасі. Також були зафіксовані обстріли в кількох інших містах України. Фактично Росія розпочала відкриту війну без оголошення.

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