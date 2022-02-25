УЄФА на офіційному сайті підтвердив, що позбавив Санкт-Петербург фіналу ЛЧ 2021/22.

ФІФА зробила публічну заяву про війну Росії та України

Новим господарем вирішального матчу став паризький Стад де Франс. Фінал поточного розіграшу Ліги чемпіонів запланований на 28 травня.

Росія розплачується за підле вторгнення в Україну і фактичне оголошення війни. Окупанти завдали ударів у різних областях, однак наші солдати дають гідний відсіч і обороняють Батьківщину.

Росія напала на Україну: реакція західного світу, Зінченко продовжує "насипати" окупантам, з нами Термінатор (LIVE)