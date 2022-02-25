"Ми перебуваємо у постійному контакті з посольством Італії у Києві. Нам порадили залишатися в готелі з низки причин. Дорога, що веде до кордону, перекрита, стоять довгі черги з машин. Говорять про 70-кілометрові затори. Запаси бензину недостатні, як і продовольства. Їхати кудись у таких умовах – це питання виживання. Залишати готель було б дуже небезпечно.

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Ми чули, як падали бомби в середу ввечері, а також сьогодні ввечері (розмова відбулася напередодні – прим.). Нас заспокоюють, говорячи, що нічого не відбувається з мирними жителями. Точніше, що нічого не сталося з цивільними іноземними громадянами. Але ніхто ніколи не був у такій ситуації. У готелі залишилися лише ми, я та бразильські гравці. У клубі більше немає нікого.

Я дотримуюсь цінностей, які заклав мій батько, тому я залишаюся із молодими гравцями, щоб показати, що ми всі разом. Для мене це правильно. Ми не можемо дозволити собі ставити страх вище за життя.

Я страшенно переживаю за українських футболістів. Хтось тут один, когось можуть взяти до армії, навіть 18-20-річних. Ми поїдемо додому, а вони візьмуться за зброю? Мене зводить з розуму те, що я нічим не можу їм допомогти. Ті, хто не розуміється на футболі, у побудові команди, у тому, що таке відповідальність, можуть прийняти мене за зануду, але мені шкода бачити своїх хлопчиків такими", – цитує Де Дзербі Radio Deejay.

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