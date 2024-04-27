Матч СК Дніпро-1 – Динамо відбудеться сьогодні, 27 квітня, на стадіоні "Дніпро-Арена". Стартовий свисток пролунає о 13:00 за київським часом. Дивитися гру онлайн можна на ютуб-каналі FootballHub, а також на телеканалі 2+2. Гру розсудить Юрій Іванов.

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У Динамо ситуація дуже непроста. Аби стати чемпіоном, команді необхідно виграти усі матчі до кінця сезону – включно з Класичним – плюс, потрібна хоча б нічия в одному з поєдинків Шахтаря. І треба зберігати перевагу за різницею голів про всяк випадок (наразі у киян +2). Сценарій не такий вже й нереальний, враховуючи не найлегший календар донеччан, але у них є право на помилку. На відміну від.

І це при тому, що столичний гранд набрав майже максимальну кількість очок після звільнення Мірчі Луческу на початку листопада. Під керівництвом Олександра Шовковського динамівці виграли 12 матчів з 14-ти, уникнувши поразок. Майже половина із цих поєдинків завершилась із 3+ забитими голами "біло-синіх". За показником очікуваних голів (як і реальних) кияни є лідерами УПЛ зі значним відривом.

Так, не у всіх турах Динамо виглядало ідеально. Команда має властивість зрідка вимикатись із гри, що коштувало очок з ЛНЗ і створило проблеми з Минаєм. Іноді пресингу бракує якості, а десь просування м'яча стикається з позиційними провалами – це призвело до нічиєї з Вересом і змусило нервувати у першому таймі з Ворсклою (та і проти Чорноморця було непросто).

Тим не менш, кияни мають великий запас міцності. У киян може не піти комбінаційний футбол, однак вони здатні порвати на контратаках. Якщо складно по-всякому, то завжди можна сподіватись на індивідуальну магію лідерів. До того ж, у Динамо є широка й сильна лавка запасних – навесні з нею були певні проблеми, але зараз кадрова ситуація ідеальна.

Цим самим не може похизуватись СК Дніпро-1. Протягом всієї весни колектив потерпає від важких втрат у складі. Нині Юрій Максимов не може розраховувати на травмованих Філіппова й Піхальонка, яких доведеться чекати мінімум тиждень (а швидше – всі два, а то і три). Під сумнівом і участь Третьякова, якого не випускали після заміни на 17-й хвилині матчу із Зорею.

Крім того, команді сильно заважають сирени у домашках. З великою ймовірністю, саме вони коштували очок з Рухом і Зорею. З іншого боку, у футболі СК Дніпро-1 намітилась певна регресія до середнього – малюнок гри залишається таким же прагматичним і дисциплінованим, як і восени, але тоді вдавалося перемагати в рівних матчах. Нині ж так не щастить.

У шести попередніх турах "жовто-чорні" здобули всього одну перемогу (над кризовим Колосом, 2:0), розписавши чотири нічиї й зазнавши поразки від Руха. Поразок могло бути більше, однак Вересу та ЛНЗ забракло реалізації. Із позитиву слід відзначити хороші стандарти, а особливо – замикання Адамюка, які витягнули СК у Рівному.

Керівництво клубу заявило, що не дуже-то й бажає виступати в єврокубках, адже склад у наступному сезоні буде значно слабшим. Цей факт сьогодні може зіграти і в плюс – на дніпровців нині нічого не тисне, вони мають право ризикувати, продаючи себе майбутнім роботодавцям. Злості додасть і фінансова стимуляція від іншого гранда, тож Динамо не слід очікувати на просту перемогу. Поранений звір вдвічі небезпечніший.

Кадрова ситуація

Травмовані: Третьяков (під питанням), Філіппов, Піхальонок (СК Дніпро-1)

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч СК Дніпро-1 – Динамо

СК Дніпро-1: Волинець – Адамюк, Сваток, Сарапій, Мірошніченко – Бабенко – Лєднєв, Очеретько, Рубчинський, Горбунов – Гуцуляк

Динамо: Бущан – Тимчик, Попов, Михавко, Вівчаренко – Бражко – Ярмоленко, Буяльський, Шапаренко, Волошин – Ванат

Прогноз букмекерів

Надійний букмекер FAVBET вважає Динамо безумовним фаворитом матчу УПЛ. На перемогу підопічних Олександра Шовковського дають 1.87, а на тріумф СК Дніпро-1 – аж 4.75. Нічия була оцінена коефіцієнтом 3.50.

Фахівці не очікують на високу результативність. Тотал більше 2.5 оцінюється коефіцієнтом 2.26, аналогічний тотал менше – 1.71. Гол Владислава Ваната помножить вашу ставку на 2.20, а Олексія Гуцуляка – на 3.50.

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