Футболіст у своєму Інстаграм опублікував допис: "Ні війні в Україні! Ми разом! Ми вистоїмо! Зберігайте спокій. Наскільки це можливо. Вірю, що все буде добре".

"Я – Українець": Ракицький відреагував на напад Росії на Україну

Цікаво, що буквально добу тому Степаненко переконував блогера Дмитра Поворознюка, що в повідомленнях у соцмережах немає змісту. Взагалі називав подібні дії популізмом.

Вранці 24 лютого російські війська розгорнули активну наступальну операцію на Донбасі. Також були зафіксовані обстріли в кількох інших містах України та спроби прорвати державний кордон. Фактично Росія за підтримки Білорусі розпочала відкриту війну без оголошення. ЗСУ були готові до бою з окупантами.

Росія напала на Україну: реакція українських футболістів і західного світу (LIVE)