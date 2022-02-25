Робота Олександра Панкова у російському клубі Красава тривала трохи більше місяця.

Лише в січні агент Артема Мілевського й низки інших відомих українських футболістів був призначений спортивним директором російського клубу Красава. Втім, після початку відкритої війни на території України Панков швидко виїхав з Росії.

"Прощавай, агресоре. Я вам не пробачу ніколи. Поки ваша тварюка не здохне, ви житимете у страху. Слава Україні.

Мені час додому. Це буде довгий шлях, але я обов'язково дістануся. Хлопці, тримайтеся", – написав Панков в Instagram.

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