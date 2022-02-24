"Ми на своїй землі, і нікому її не віддамо! За нами – правда, за нами перемога! Ми обов'язково переможемо, а українці від Ужгорода до Луганська, від Чернігова до Севастополя будуть пишатися тим, що вони громадяни величної держави під назвою Україна!", – зазначила прес-служба Динамо на офіційних сторінка клубу в соцмережах.

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Зауважимо, сьогодні вранці російські війська розгорнули активну наступальну операцію на Донбасі. Також були зафіксовані обстріли в кількох інших містах України. Фактично Росія розпочала відкриту війну без оголошення.

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