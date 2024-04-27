Після перемоги Динамо над СК Дніпро-1 Шахтарю належало провести виїзний поєдинок з ЛНЗ. Черкасці кількома турами раніше відібрали очки в киян, тож легкої прогулянки для "гірників" ніхто не прогнозував. Вже на 4-й хвилині почались перші проблеми Шахтаря – Бондаренко на рівному місці підвернув ногу. Артем спробував продовжити матч, але в підсумку його забрали з поля на ношах.

А от до небезпечних моментів не доходило аж до 33-ї хвилини, коли Зубков прорвався до штрафного зоною правого інсайда та віддав у центр на Сікана. Данило слабко пробив з лінії карного прямо у воротаря. ЛНЗ відповів небезпечним ударом Наумця після рикошету від Матвієнка – трохи повз стійку!

Сікан виправився на 40-й хвилині. Конопля віддав з правого флангу до штрафного, м'яч проскочив до Кевіна, який навісив вже з лівого краю штрафного на дальню стійку. Сікан перевисів захисника у повітрі та відкрив рахунок у зустрічі.

ЛНЗ ледь не відігрався по перерві. Рибалка навісив зі штрафного з правого флангу, м'яч влучив у Педрінью, від якого відскочив у стійку! Черкасці не зупинились: Наумець розігнав атаку правим флангом та знайшов Яшарі перед штрафним майданчиком, а той пробив у дальній кут – сейв Різника!

Шахтар через 3 хвилини подвоїв перевагу. Кучеренко віддав необережну передачу на захисника, якого обікрав Марлон Гомес та віддав праворуч на Судакова, який пробив під поперечку – 0:2. ЛНЗ знову створив момент – тепер Бойко пробивав після передачі Хобленка, але Різник впорався з пострілом. Егіналдо міг зробити рахунок і розгромним, але після його удару з розвороту м'яч поцілив у стійку. Але бразилець не пішов з поля без гола: вінгер отримав м'яч на лівому фланзі, змістився в центр, обігрався з Траоре та поцілив у дальній кут. 0:3 – розгромна перемога Шахтаря.

Таким чином, "гірники" набрали 61 очко, зберігши відрив від Динамо в 4 пункти. ЛНЗ з 32 балами залишився сьомим.

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