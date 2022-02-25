Ігор Харатін, Євген Макаренко, Богдан Лєднєв, Іван Петряк та Артем Шабанов на мінідипломатичному рівні намагаються допомогти своїй Батьківщині в умовах війни з путінським режимом.

"Звертаємось до прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана не на словах, а на діях висловити підтримку Україні через військове вторгнення Росії.

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Терміново вимагаємо застосувати до Росії найсильніший пакет санкцій, відключити від системи SWIFT, підтримати введення миротворців ООН, допомогти Україні зброєю.

Це Третя світова війна, яку розпочала нацистська Росія. Це не просто російсько-український конфлікт", – йдеться у дописі Харатіна в соцмережах.

Ідентичний пост з'явився на сторінках Макаренка, Лєднєва, Петряка та Шабанова, які одягають футболки угорського Фехервара.

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