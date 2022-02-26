"Я ніколи не почувався таким слабким! Завжди чув: чоловіки не плачуть! Я плачу другий день – молюсь і плачу. Усе тремтить всередині мене.

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Моя сім’я і друзі, їхні діти, родичі й знайомі... І я не можу їм допомогти. Я просто плачу і молюсь. І телефон із рук не відпускаю, якісь пости я виставляю й шось шукаю, напевне спокій, але його нема. Сьогодні гімн співали і він був зі сльозами. Ніколи не давався він мені так важко, бо спів перебивали сльози.

Пишаюсь я, що українець й героїв наших не забуду ніколи. Я вдячний всім, хто Україні допомагає, хто землю нашу боронить, хто молиться за Україну, хто не байдужий просто. І бажаю, щоб були спокійні ночі. А я буду молитися, вірити, плакати", – написав Безус на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

Нагадаємо, 24 лютого російські війська атакували Україну одразу з кількох напрямків. Наші воїни дають гідну відсіч окупанту та знищують ворога.

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