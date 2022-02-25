Союз європейських футбольних асоціацій планує достроково припинити співпрацю з одним із головних спонсорів. Газпром платить УЄФА близько 40 млн євро за рік. Російська компанія у 2021-му продовжила контракт, відповідно до якого стала спонсором двох чемпіонатів Європи, а партнерство в рамках ЛЧ розраховане до літа 2024-го.

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Втім, нахабне вторгнення російських військ в Україну змусили УЄФА діяти радикально. Наразі Союз вивчає правові підстави і отримує консультації щодо розірвання контракту з Газпромом. Про це повідомляє журналіст BBC Саймон Стоун у Twitter.

Нагадаємо, фінал Ліги чемпіонів мав пройти в Санкт-Петербурзі, але після цинічного збройного вторгнення Росії на низку українських областей УЄФА відібрав у режиму Путіна право на організацію головного клубного матчу року. Тепер фінал прийме Стад де Франс.

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