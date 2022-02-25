Донька Абрамовича: Найбільша брехня кремлівської пропаганди полягає в тому, що більшість росіян підтримує Путіна
21:33 - Читать на русском
Софія Абрамович, дочка власника Челсі Романа Абрамовича, відверто висловилась щодо нападу Росії на українські території.
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Росія Путін хоче війни з Україною.
Абрамович ризикує втратити Челсі – олігарха звинуватили у корупції та допомозі режиму Путіна >
Найбільша та найуспішніша брехня кремлівської пропаганди полягає в тому, що більшість росіян підтримує Путіна", – написала Софія у своєму Instagram.
Нагадаємо, 24 лютого Росія нахабно вдерлась на територію України. Наші війська продовжують мужньо давати відсіч ворогу й боронити Батьківщину.
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