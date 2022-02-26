Захисник Евертона та збірної України Віталій Миколенко звернувся до верхівки Великобританії, зокрема до прем'єр-міністра Бориса Джонсона.

"Містере Джонсон! Шановні члени Палати лордів та Палати громад! Ви, як ніхто інший, знаєте, що в найближчі години буде вирішуватись доля України, безпека кордонів Європи і майбутнє континенту.

Миколенко: Мені боляче чути, як російська армія розстрілює мій рідний народ

Українці щиро вдячні вам за підтримку і просування рішучих кроків у ЄС щодо припинення путінської військової агресії. Закликаю Вас переконати прем'єр-міністра Угорщини і владу Кіпру терміново підтримати звернення до Ради Європи і Єврокомісії щодо санкцій:

– відключення Росії від SWIFT і повне блокування російських банків;

– закриття європейського простору для російських літаків;

– замороження та конфіскація майна російських олігархів на користь зруйнованої інфраструктури України;

– вихід російських компаній із MSCI;

– остаточна відмова від "Північного потоку-2";

– відмова від покупки нафти, газу та вугілля у Росії;

– санкції проти Путіна та Лаврова.

Від швидкості ухвалення рішень буде залежати майбутнє України та всього цивілізованого світу", – написав Миколенко у своєму Instagram.

Росія напала на Україну: окупанти вже без фіналу ЛЧ, Пеле за нас молиться, Вернидуб поспішає додому (LIVE)