Футбол 24 продовжує інформувати про все найважливіше у світі футболу після вторгнення Росії на наші землі й початку війни. Оновлюйте цю новину для свіжої інформації. Все буде Україна!

Підтримка для України не має меж, а от новинний редактор – має. Відтак, це вже п'ята новина, де Футбол 24 висвітлює російське свавілля на нашій землі.



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00:40. "Зупиніть його, тому що може бути пізно": Коноплянка з кам'яним лицем звернувся до росіян.

00:04. ФІФА готує ще один удар по російському футболу. Клуби ризикують втратити найсильніших гравців.

4 березня

23:32. Іван Петряк забив розкішний м'яч і підтримав Україну разом зі ще трьома земляками – Лєднєвим, Шабановим та Макаренком.

23:10. Війна зірвала трансфер Динамо на 4 мільйони євро. Перлина Корінтіанса вже готувався до медогляду в Києві, але не судилось.

22:57. Президент Барселони Жоан Лапорта заговорив українською і закликав зупинити війну, а Борусія Дортмунд допомогла зібрати 160 тонн медикаментів для нашої країни.

22:15. Зворушливий момент для кожного українця. Весь цивілізований світ, як і Ліверпуль, з нами!

22:10. "Страшно, коли у сусідньому дворі ракета приземляється": колишня зірка Металіста святкує день народження у підвалі.

21:59. "Російський воєнний корабель, іди нах*й": Рух розпочав благодійний продаж мерча з культовою фразою.

Росія напала на Україну: Дзюба іронізує над смертями мирних українців, Луческу спрогнозував завершення війни