Головний тренер "спортклубівців" Ігор Йовічевіч вкотре продемонстрував свою любов до нашої країни.

Чимало міст Європи і світу сколихнули акції на підтримку незалежності України після вторгнення російських окупаційних військ. Одна з таких демонстрацій триває у Загребі.

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На вулиці столиці Хорватії вийшов і Ігор Йовічевіч разом зі своєю дружиною. Наставник СК Дніпро-1 тримав у руках патріотичний плакат. Фото з'явилось у телеграм-каналі Бомбардир.

Нагадаємо, наші захисники продовжують давати відсіч росіянам. Їхні втрати станом на 5 березня складають понад 10 тисяч особового складу та ще сотні бойових одиниць техніки.

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