Кривбас передав бійцям тероборони термобілизну, рукавички, шапки та бафи
5 березня 21:43 - Читать на русском
Криворізький клуб долучився до підтримки своїх городян.
Кривбас підтримав територіальну оборону Кривого Рогу і передав бійцям теплі речі: термобілизну, рукавички, шапки та бафи.
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"А ви? Приєднуйтесь! Тільки разом ми переможемо", – йдеться у відеозвіті клубу у соціальній мережі Instagram.
Нагадаємо, сьогодні вже 10-й день війни Росії проти України. Загарбники руйнують села і міста, вбивають військових і цивільних, але ЗСУ з теробороною дають гідну відсіч незваному гостеві.
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