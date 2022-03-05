Криворізький клуб долучився до підтримки своїх городян.

Кривбас підтримав територіальну оборону Кривого Рогу і передав бійцям теплі речі: термобілизну, рукавички, шапки та бафи.

Мітьюлланд долучився до підтримки України – синьо-жовтий прапор на футболках і збір коштів дітям

"А ви? Приєднуйтесь! Тільки разом ми переможемо", – йдеться у відеозвіті клубу у соціальній мережі Instagram.

Нагадаємо, сьогодні вже 10-й день війни Росії проти України. Загарбники руйнують села і міста, вбивають військових і цивільних, але ЗСУ з теробороною дають гідну відсіч незваному гостеві.

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