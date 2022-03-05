"Мене звати Едмар. Я сам з Бразилії. Прийняв громадянство України. Практично всю свою футбольну кар'єру провів в Україні. Грав за Таврію (Сімферополь), Металіст (Харків) та Дніпро. Моя дружина з України, мої діти народились в Україні.

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Хочу звернутися до вас, люди із Росії, які не розуміють, що відбувається в Україні. Люди вмирають, їм страшно. Вони не знають, що буде завтра.

Насамперед, не вірте тому, що кажуть. Думайте про своє майбутнє, про своїх дітей, про сім'ю. Хочу сказати, що я пишаюся тим, що прийняв українське громадянство", – сказав Едмар у відеозверненні на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

Нагадаємо, 24 лютого режим Путіна віддав наказ атакувати територію України, чим розв'язав ганебну війну. ЗСУ тримають оборону та дають гідну відсіч ворогам. Весь цивілізований світ консолідується проти московського нелюда і підтримує наш народ.

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