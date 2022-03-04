"Я мало стежу за ситуацією в Бергамо. Ми зараз з дружиною займаємось збором гуманітарної допомоги в Україну. Вчора та позавчора до Чернігівської області вже поїхали дві машини. Зараз із України приїжджає багато жінок та дітей. Займаємось і цим питанням. Я спілкуюся з урядом міста, щоб розмістити людей.

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Італійці підтримують Україну. Ніхто не може зрозуміти, як таке могло статися у 2022 році. Усі знають, що реальна загроза надходить від Росії, а Україна захищається. Люди намагаються допомогти фінансово, приносять речі.

Дружини футболістів зараз активно організовують збір речей для українців, які постраждали внаслідок війни. Днями дружина півзахисника Інтера Барелли привезла цілу машину з гуманітарною допомогою. Я був здивований. Ми з ним граємо за різні команди, але вони також намагаються допомогти Україні будь-якими методами.

Зараз в інтернеті багато інформації про місця збору допомоги. Цим займаються волонтери у всіх куточках Італії. Я на постійному зв'язку з Коваленком. У них у Спеції теж організований прийом речей. У різні регіони України потрібні різні речі. Виходячи з цього, все сортується і відправляється. Крім того, це ще потрібно офіційно оформляти, все не так просто", – зізнався Маліновський в інтерв'ю Денисов Time.

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