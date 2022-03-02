Футбол 24 продовжує інформувати про все найважливіше у світі футболу після вторгнення Росії на наші землі й початку війни. Оновлюйте цю новину для свіжої інформації. Все буде Україна!

Україна продовжує відстоювати правду і честь, Росія і надалі несе лише брехню, руйнування та смерті

Підтримка для України не має меж, а от новинний редактор – має. Відтак, це вже третя новина, де "Футбол 24" висвітлює російське свавілля на нашій землі.



Третя публікація: Росія напала на Україну: Дзюба іронізує над смертями мирних українців, Луческу спрогнозував завершення війни

23:00. Андрій Шевченко виступив на англійському телебаченні:

"Хочу подякувати своєму народу, армії, президенту Володимиру Зеленському за те, що вони роблять все можливе, що захистити мою країну від російської агресії. Я дуже пишаюся тим, що я українець. Зараз дуже важкий час для моїх людей, моєї країни, моєї сім'ї.

Мама і сестра зараз в Києві, а там відбуваються жахливі речі. Люди помирають, діти помирають, стріляють по житлових будинках. Ми мусимо зупинити цю війну. Треба знайти спосіб.

Я намагаюся говорити з мамою і сестрою щогодини, кожні 20 хвилин, адже ситуація постійно змінюється. Харків під ударами, Київ бомблять. Я багато разів намагався вивезти їх. Говорив з ними, переконував, але вони відмовляються. Вони хочуть залишитися вдома і боротися за свободу. Це український дух.

Я говорив з батьками і казав, що хочу повернутися в Україну. Але моє поле бою зараз тут. Я повинен говорити про те, що відбувається в Україні, про трагедію, з якою зіткнувся український народ. Тисячі дітей мусять ховатися по сховищах від бомб. Це трагедія.

Росіяни повинні вийти на протести, щоб допомогти зупинити війну. Інші країни також повинні нам допомогти. Україна – центр європи. Сьогодні бомблять нас, а далі кого? Задумайтеся".

22:10. "24.02.2022 життя змінилося назавжди. Шок, страх, апатія – це те, що відчули всі мої близькі. Що буде? Як бути? Що робити? Кожен з нас поставив собі ці питання. Як мить для одних, як рік для інших минув тиждень війни.

Війни за свою честь та свободу! Я думаю, кожен зробив свій вибір. Моя сім'я зробила його ще у 2014 році, коли ці га*дони віджали Крим. Країна 404 зірвалась з ланцюга. Час дати їм п*зди. Російський корабель, йди на*уй!" – правильні слова Олександра Головка.

21:45. "Це не війна України – це війна людства", – Дмитро Чигринський пояснює, що наші воїни б'ють за весь світ.

21:15. АПЛ підтримає Україну синьо-жовтими кольорами у всіх матчах найближчого вікенду.

21:00. Поляк Гжегож Крихов'як переконав легіонерів Краснодара розірвати контракти з російським клубом.

20:40. Андрій Воронін закликає зупинити сучого сина Путіна: "Ми живемо у 2022 році, а не в період Другої світової війни".

20:15. Роман Абрамович все ж продає Челсі. Російський олігарх спростував чутки про фальшиве прощання з клубом і офіційно заявив про продаж клубу. А ще він створив фонду, який "працюватиме на благо всіх жертв війни в Україні". Туди він закине гроші з продажу клубу.

19:40. Потрібно викреслити Росію зі всюди. Симулятор FIFA видалить збірну агресора та всі футбольні клуби з-за порєбріка.

18:50. Микола Матвієнко гнівно відповів на закиди росіянки, що він народився у Криму. Коля послав її в напрямку за російським кораблем.

18:30. "Чому ви засунули язики в дупу і мовчите?" – Юрій Дмитрулін закликав російських футболістів виводити людей на площі.

18:00. Наші клуби логічно зіткнулися з проблемою втримання легіонерів. Чемпіонат зупинено, небезпека для життя... Вінгер Динамо Вітінью вже шукає новий клуб на батьківщині та не має наміру повертатись до Києва. Карлос Де Пена також не збирається повертатися.

17:45. А санкції все ж працюють. Власник московського Спартака втратив 80% капіталу через самодурство свого царя.

17:20. Артем Мілевський зі сльозами на очах попросив Росію припинити війну.

16:59. Ракицький офіційно покинув Зеніт. Ярослав не витримав військових злочинів Росії, у нього "важка ситуація в сім'ї".

16:47. Ще один німецький тренер втік з російського клубу. Його призначили півтора місяця тому, жодного зіграного матчу так і не провів.

16:30. "Не бійтеся, ми допоможемо вам покаятися": Гресь видав вогняний спіч через напад росіян на Україну. Поки колишні друзі тренера мовчазною згодою підтримують вбивства дітей і жінок, він все ще намагається достукатися до їхньої совісті.

15:33. Евертон розірвав спонсорські контракти з 3 російськими компаніями. Клуб, що фінансував російський підсанкційний олігарх Усманов, відмовляється від грошей, на яких кров і сльози українців. Ліверпульці надають повну підтримку Миколенку.

14:54. Російського футболу і спорту не існує – провідний онлайн-ресурс заблокував доступ до клубів і турнірів окупанта. Зрештою, кому ті ізоляційні турніри тепер треба? Ніхто ж не заходить поглянути на результати чемпіонату "днрії" чи інших уявних "республік".

14:25. Латвія хоче, щоб її клуби вигнали росіян та білорусів з чемпіонату. Процес піде значно далі? У представників країн-агресорів є ще час зупинити свою божевільну владу та кровожерних росіян, які виступають за продовження військових злочинів в Україні.

Росія напала на Україну: Англія, Норвегія та інші відмовляються грати проти збірних Путіна, ізоляція окупанта