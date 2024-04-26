Манчестер Сіті у рамках перенесеного 29-го туру АПЛ 2023/24 переміг Брайтон (4:0). Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Манчестер Сіті тримався третім у чемпіонських перегонах, відставши від Арсенала на чотири залікових бали, а від Ліверпуля – на одне. Втім, підопічні Пепа Гвардіоли мали дві гри у запасі. "Містяни" мали перемагати в обох, аби повернутись на вершину, адже за рівності очок попереду залишились би саме "каноніри".

Для початку треба було тріумфувати на "Амексі". Брайтон не виграв жодного з останніх чотирьох матчів, а кадрова ситуація в клубі виглядала жахливо. "Чайки" не могли розраховувати на Мітому, Еступіньяна, Марча, Гілмора Фергюсона та Лемпті – втім, тренерський бекграунд Роберто Де Дзербі залишав надію на конкурентний поєдинок.

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На жаль для фанів Арсенала і Ліверпуля, сенсації не сталося. Манчестер Сіті влаштував розгром у стартові півгодини. Легкість звитяги була продемонстрована при першому ж взятті воріт

На 17-й хвилині Вокер прийняв пас від Фодена та виконав подачу, а Де Брюйне замкнув у ближню дев'ятку. . 0:1! Це був 68-й гол Кевіна в 255-му матчі АПЛ – і тільки перший, забитий головою!

А після цього Фоден оформив дубль. На 24-й хвилині Філімон відзначився зі стандарту, завдавши прямого удару. М'яч рикошетом від Гросса пішов у протихід Стілу – 0:2!

На 34-й же Брайтон покарали за розіграші у власному штрафному під пресингом. Бернарду накрив Барко на лінії, м'яч відскочив до Фодена, а той одразу ж вистрілив у лівий нижній. 0:3!

Післязавтра, 27 квітня, конкурент Манчестер Сіті – Ліверпуль – зіграє з Вест Хемом. Прогноз на матч від ліцензійного букмекера GGBET: мерсисайдці переможуть лондонців Звитяга підопічних Юргена Клоппа оцінена коефіцієнтом 1,58, а на успіх екс-команди Ярмоленка дають 4,86. Нічия – 5,21. Матч очікується результативним. На стандартний тотал більше (2,5) букмекер GGBET пропонує поставити за 1,39, а на відповідний тотал менше – за 3,07.

Філ став лишень третім після Мессі й Холанда підопічним Пепа, якому до 23 років вдалося забити 50 голів в елітному дивізіоні.

Відпочивати команди відправились за рахунку 0:3. За 16 хвилин по перерві "містяни" зробили 0:4. Вокер з Альваресом вискочили в атаку 2-в-2 – Кайл хитнув Барко, але не зміг переграти голкіпера (задалеко відпустив м'яч), а Хуліан зіграв на добиванні.

Таким чином, Манчестер Сіті став четвертою командою в історії АПЛ, якій вдалося забити 4 голи у чотирьох матчах поспіль. Раніше подібне провертали МЮ (у квітні 2000 року), "містяни" в травні 2022-го та Арсенал у березні 2024-го.

Фінальний свисток зафіксував перемогу Сіті з рахунком 4:0. Завдяки цьому успіху команда Пепа Гвардіоли обійшла Ліверпуль на два залікових бали, а до Арсенала залишається всього один пункт. При цьому "містяни" мають гру в запасі.

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