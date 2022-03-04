"Я думаю, що російським спортсменам було надіслано вже багато меседжів. Якщо футболісти не почнуть говорити, то будуть грати лише між собою, більше ніде.

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Санкції ФІФА та УЄФА спрямовані не на те, щоб убити російський футбол, а покликані зупинити цю агресію та допомогти Україні. Не діяти в цій ситуації не можна. Вороги прийшли на нашу землю, щоби вирішити своє питання, а думка українців їм нецікава.

Міранчук був шокований цією ситуацією, оскільки теж не очікував початку війни. Я доношу йому інформацію з України. Думаю, він уже розуміє, що це не якась "операція", а повномасштабне вторгнення Росії до України", – розповів Маліновський в інтерв'ю Денисов Time.

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