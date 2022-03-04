Маліновський "виховує" Міранчука: Думаю, він уже розуміє, що це не якась "операція", а повномасштабне вторгнення Росії
Хавбек Аталанти Руслан Маліновський повністю підтримує рішення ФІФА та УЄФА щодо відсторонення російських команд.
"Я думаю, що російським спортсменам було надіслано вже багато меседжів. Якщо футболісти не почнуть говорити, то будуть грати лише між собою, більше ніде.
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Санкції ФІФА та УЄФА спрямовані не на те, щоб убити російський футбол, а покликані зупинити цю агресію та допомогти Україні. Не діяти в цій ситуації не можна. Вороги прийшли на нашу землю, щоби вирішити своє питання, а думка українців їм нецікава.
Міранчук був шокований цією ситуацією, оскільки теж не очікував початку війни. Я доношу йому інформацію з України. Думаю, він уже розуміє, що це не якась "операція", а повномасштабне вторгнення Росії до України", – розповів Маліновський в інтерв'ю Денисов Time.
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