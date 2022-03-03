Львівський клуб розпочав продаж ексклюзивного мерча з написом: "Російський воєнний корабель, іди нах*й".

"Якщо буде геть важко – підуть й футболісти, підніму, нах*й, всіх": Поворознюк особисто очолив охорону регіону

Усі виручені кошти будуть передані на допомогу українській армії. Ціна футболок складає 500 грн, а худі – 1000 грн. До акції Руха приєднався директор телеканалів "Футбол 1,2,3" Олександр Денисов.

Нагадаємо, 24 лютого режим Путіна віддав наказ атакувати територію України, чим розв'язав ганебну війну. ЗСУ тримають оборону та дають гідну відсіч ворогам. Весь цивілізований світ консолідується проти московського нелюда і підтримує наш народ.

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