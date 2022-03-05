Італійський футбол продовжує підтримувати нашу країну під час війни з Росією. До благодійності долучились Наполі та Спеція.

Наполі після матчу з Міланом продасть на аукціоні спеціальну форму Maradona Special Edition з автографами гравців. Виручені кошти підуть на підтримку біженців з України, інформує сайт Джанлуки Ді Марціо.

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На сам поєдинок 28-го туру Серії А команда Лучано Спалетті вийде у традиційному синьому екіпіруванні. Дата благодійного аукціону буде оголошена пізніше.

Спеція, за яку виступає Віктор Коваленко, теж вирішила допомогти. Клуб планує віддати 50% суми з проданих білетів на зустріч із Кальярі (12 березня) в організацію Save the Children для потреб жінок і дітей нашої країни.

Зауважимо, завтра, 6 березня, Наполі зіграє з Міланом о 21:45, а на Спецію чекає протистояння з Ювентусом о 19:00.

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