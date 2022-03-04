"Я не можу зрозуміти президента Росії Путіна та його оточення. І не можу зрозуміти росіян, які не виступають проти нього.

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Розумію, що багато громадян Росії не усвідомлюють, що відбувається. У Росії все показують не так, як є насправді. Кажуть, що звільняють нас. Але від чого? Вони казали, що ми фашисти, нацисти...

Я навіть не можу знайти слів, щоб описати, що вони роблять. Вони атакують будинки мирних жителів, але кажуть, що вражають лише військову інфраструктуру. Вони брешуть", – цитує Вернидуба Bbc.com.

Нагадаємо, український фахівець повернувся в Україну, аби зі зброєю в руках захищати батьківщину.

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