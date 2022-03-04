Нападник Микола Кухаревич також взяв участь у гуманітарній допомозі українським військовим.

"Микола Кухаревич – український футболіст, нападник французького клубу Труа, який грає на правах оренди за бельгійський клуб Льовен, та молодіжної збірної України.

Кирило Ковалець збирає допомогу для бійців ЗСУ: "Ви – наша гордість"

Дякую за підтримку при закупівлі медикаментів для ЗСУ! Всі ліки передані в Будинок воїна (вул.Короленка 1а) Приєднуйтесь! Допомагаємо разом, бо в єдності наша українська сила!" – написала у соцмережах художниця Роксолана Йолич.

Нагадаємо, 24 лютого режим Путіна віддав наказ атакувати територію України, чим розв'язав ганебну війну. ЗСУ тримають оборону та дають гідну відсіч ворогам. Весь цивілізований світ консолідується проти московського нелюда і підтримує наш народ.

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