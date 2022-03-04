"Хлопці, не треба нічому дивуватися. Ви ж самі журналісти з нього зробили якогось мегафутболіста, а прості футболісти, які пограли і в збірній і за кордоном, не називатимемо їхніх прізвищ, його завжди називали простим і робочим словом – ''слюсар''. Завжди так було. А образ профі він дуже добре створював за рахунок журналістів, які не завжди розуміли якого він рівня футболіст, але завжди його подавали. Нікого не хочу звинувачувати, але мені здається, що цей образ робився не безкоштовно.

"Ми, Толю, до речі, пережили ще одну ніч – тільки не всі": Гресь видав іронічну тираду на адресу Тимощука

Про сім'ю це окрема тема, але там добре видно всю сутність людини. Додати просто нічого. Кожен сам будує свій шлях у футболі та після завершення кар'єри. Бог йому суддя! Хлопці, і зрозумійте просту істину – такі як Толік Тимошук є і зараз в українському футболі і будуть у майбутньому. Хтось грає у футбол як Саша Рикун при всіх плюсах і мінусах, а хтось створює імідж правильного хлопця (профі) і все життя піариться на цьому. Хоча я не можу відмовити йому в тому, що він профі. Але на Сашка Рикуна ходили стадіони, щоб подивитися його гру. Скажіть мені, будь ласка, хто зараз згадує, як грав Толя Тимошук? Я думаю, що ніхто, і це ніяк не залежить від того, що він живе в Росії.

Це просто залежить від того, як людина вміє думати на полі, працювати з м'ячем, а найголовніше, що його гра подобається людям, які приходять на стадіон. Зараз просто настав час показати хто є хто! Вибачте, що може емоційно, зате від душі, просто накипіло!" – написав Полунін у соцмережах.

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