Чинний народний депутат від ОПЗЖ Нестор Шуфрич очікує на допит в СБУ після свого затримання.

Про затримання Шуфрича повідомив політик і колишній радник Президента України Юрій Бірюков у своєму Facebook.

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"Хто затримав Шуфрича – той 206-й батальйон. Фоткати наші позиції – заняття дурне і стрьомне", – написав він під світлиною з затриманим нардепом.

Під час затримання 55-річного нардепа його охоронці стріляли в представників територіальної оборони, повідомляє 24 канал. Наразі з ним та його поплічниками працюють слідчі.

Додамо, що Нестор Шуфрич був президентом закарпатської Говерли, яка припинила своє існування у 2016 році. З 2012 року віце-президентом клубу був його син, Олександр.