Футбол 24 продовжує інформувати про все найважливіше у світі футболу після вторгнення Росії на наші землі й початку війни. Оновлюйте цю новину для свіжої інформації. Все буде Україна!

Україна продовжує відстоювати свою незалежність і гідність, Вернидуб повернувся на батьківщину

Підтримка для України не має меж, а от новинний редактор – має. Відтак, це вже третя новина, де "Футбол 24" висвітлює російське свавілля на нашій землі.



Друга публікація: Росія напала на Україну: Англія, Норвегія та інші відмовляються грати проти збірних Путіна, ізоляція окупанта

23:00. Жуніор Мораєс після виїзду з України переказав ЗСУ понад 1,6 мільйона гривень.

22:25. Ох, Маліновському потрібно провести роз'яснювальну роботу в клубі. Генеральний директор Аталанти сказав, що "Росія та Україна – один народ, і дружба Маліновського з Міранчуком відображає це".

21:30. "Вова, єб*ш їх, бл*ть": очільник Інгульця Олександр Поворознюк видав емоційну промову на підтримку Зеленського. Відео 18+

20:45. Росія оскаржуватиме рішення про виключення збірної та клубів із міжнародних турнірів.

20:15. Гравець ФК Гостомель Дмитро Мартиненко і його мама загинули від вибуху російської бомби... Дмитро був вихованцем луганського футболу, виступав на позиції півзахисника. Ставав найкращим бомбардиром і гравцем другої ліги аматорського чемпіонату Київської області.

19:50. Відразу ще одна приємна новина. УЄФА розірвав контракт з "Газпромом"! Нарешті гидкої російської емблеми не буде під час трансляцій Ліги чемпіонів і матчів національних збірних.

19:40. Офіційно! ФІФА та УЄФА вигнали Росію та її клуби з усіх змагань!

19:00. Сьогодні ж УЄФА проведе відеоконференцію, на якій вирішить питання виключення Спартака з Ліги Європи та розриву контракту з "Газпромом".

18:40. За інформацією низки авторитетних джерел, ФІФА збирається відсторонити збірну Росії від міжнародних змагань. Зокрема, команда не зіграє у плей-офф кваліфікації ЧС-2022.

18:00. Легіонер Динамо Ерік Рамірес не встиг забрати сім'ю з Києва. Його дружина та немовля ховаються у підвалі.

17:35. Юрій Вернидуб вступив до лав Збройних Сил України та ухвалив рішення піти на війну. Мужик і патріот!

"Поки що нас формують в артбригаду. Коли поїдемо – не знаю. Може, вже сьогодні чи завтра. Куди – теж невідомо. Я в строю і готовий захищати Україну. Хто переможе у війні? Тільки ми, а хто ж іще? Ви ж бачите, як б'ються українці! Думаю, Путін жалкує про те, що він наробив. Адже те, як об'єдналася українська нація – дорогого коштує. Бачу, скільки нас тут у Запоріжжі, які готові воювати – усе місто! Таких людей дуже багато. Все у нас буде добре. Україна – понад усе! Перемога буде за нами!" – сильні слова нашого тренера.

17:15. Роман Зозуля разом з іншими українськими футболістами зібрали 200 тисяч євро на армію.

16:30. РБ Лейпциг – Спартак: німці сумніваються, що росіян допустять до матчу Ліги Європи. Директорат Ред Буллу вважає, що ігри з московським клубом скасують уже найближчим часом. Ще один крок до ганебної ізоляції, яка зовсім близько. Розплата за те, що російській владі плювати на людські життя і масові жертви.

16:16. Міжнародний олімпійський комітет (МОК) рекомендує заборонити участь спортсменам та функціонерам з Росії і Білорусі в будь-яких спортивних заходах. Ще 3 дні тому організація вимагала лише скасувати всі міжнародні турніри на території країн, звідки обстрілюють мирні квартали України з планами знищити не тільки нашу державність, а й усіх людей, які не бажають ставати частиною нової імперії зла без прав і свобод.

IOC Executive Board recommends no participation of Russian and Belarusian athletes and officialshttps://t.co/XZyLIi11XR — IOC MEDIA (@iocmedia) February 28, 2022

15:35. Зінченко, Маліновський, Ребров та інші легіонери перевели армії України понад 16 млн грн. Напередодні Ярмоленко пожертвував 3 мільйони на боротьбу з жорстоким агресором.

15:10. Якими ж нелюдами треба бути, щоб навіть зазвичай нейтральна Швейцарія також відмовилась від матчів з росіянами та ініціювала виключення окупантів з турніру плей-офф до ЧС-2022. Тим часом військові злочинці з Росії вкотре цинічно розстріляли житлові райони Харкова з десятками жертв.

14:40. Римський Лаціо також з Україною і вимагає зупинити війну. Цікаво, що відповідну футболку одягнув і зірка збірної Сербії Мілінковіч-Савіч.

14:25. Вернидуб вступив до лав територіальної оборони. Український тренер покинув Придністров'я, звідки Росія також посилає своїх військових злочинців, і захищає зараз близьке йому Запоріжжя.

14:00. Український футболіст розірвав контракт з російським клубом після початку наступу окупантів на нашу землю. Пішли перші ластівочки.

13:13. Кучук закликав білорусів не йти в Україну: "Вам цього ніколи не пробачать не лише українці, а й ваші діти та онуки". Щирісінька правда, але чи дійде?

13:00. Шальке офіційно розірве контракт з Газпромом, хай і втратить від цього серйозні суми. Черговий доказ того, що нікому в Європі вже не потрібні брудні російські гроші, які несуть брехню, кров, смерті мирних людей і розруху.

12:20. Хочолава: Моя сім'я разом з ЗСУ захищають нашу землю. Грузини вкотре виявилися більшими братами, ніж підступні росіяни.

11:53. Норвегія та Уельс долучились до ігнорування матчів проти росіян. Поки посіпаки окупаційного режиму Путіна жалюгідно мовчать проти його терору і людиноненависницької війни в Україні, а дехто ще й відверто підтримує знищення сусідньої держави, з такими "спортсменами" мало хто захоче мати справу.

11:30. Кривцов переконаний – перемога буде за Україною. "Який би план не намалювали у себе в голові маленький покидьок та вусатий півень, яких ненавидить весь світ". Захисник Шахтаря сказав усе, як є.

Росія напала на Україну: Польща ігнорує окупанта, підтримка наших легіонерів не вщухає, Петербург без фіналу ЛЧ