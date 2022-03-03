"Щоразу, коли у нас була можливість відвідати Україну, ми помічали підтримку та прихильність уболівальників Барси у цій країні. У нас там 28 сосіос (власники клубної картки – прим.), а у Києві – фан-клуб з сотнею членів. Також українські спортсмени свого часу писали історію Барселони.

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Від імені ФК Барселона хочу висловити нашу підтримку та солідарність з українським народом. Усім людям, які страждають від жаху необґрунтованої війни. Знайте, що ми з вами. Ми підтримуватимемо всіх, хто приїде до нашої країни у пошуках притулку", – сказав Лапорта.

Наприкінці відеоролику президент каталонців навіть перейшов на українську мову: "Українці, футбольний клуб Барселона з вами! Зупиніть війну".

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