Київське Динамо ще сподівається ліквідувати 4-очкове відставання від Шахтаря і повернути собі звання чемпіона. Обом лідерам залишилося провести по 6 матчів, але киянам треба не тільки перемогти фаворита чемпіонату 11 травня, а й сподіватися на те, щоб "гірники" оступилися бодай у ще одній грі. Команді Олександра Шовковського, в свою чергу, треба перемагати в усіх зустрічах, кожна з яких, по суті, стає фінальною.

Минай – Динамо: УАФ провела службове розслідування щодо скандального матчу зі спробою підкупу

"Наші матчі з Дніпром-1 ніколи не були легкими, – цитує Ярмоленка офіційний сайт Динамо. – Гра буде важкою як для нас, так і для них. У нас зараз кожен поєдинок, наче фінал. Добре розуміємо, що, якщо ще десь втратимо очки, про чемпіонство можна буде забути".

Минулого туру кияни розгромили Полісся (3:0), але в грі через хворобу не брав участь Володимир Бражко. Наразі півзахисник одужав і готується до суботньої зустрічі.

"В команді десь 25 футболістів, і кожен готовий зіграти. Звісно, Володимир Бражко у цьому сезоні став важливим гравцем для Динамо, тому для нас його повернення до строю – це лише плюс".

Матч Дніпро-1 – Динамо відбудеться на Арені Дніпро. Початок – о 13:00.

"Заплакав, коли ступив на українську землю": бразилець №2 для Динамо робив дублі в ЛЧ і змінив життя на 180 градусів