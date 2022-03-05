"Ніколи в житті я не міг просто повірити, що настане день у світі, що таке буде. Я впевнений, що всі люди у світі готові віддати свої гроші, аби просто це припинилося. Знаєте, як всі люди починають просто працювати для того, щоб життя просто перезапустили цю плівку. Це неможливо. Я не знаю, коли це зупиниться. Це треба нам якось намагатися зупинити всіма силами.

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Я не знаю, як це достукатися, як це зробити. Нам потрібно, не опускаючи руки, це робити. Усі повинні робити те, що вміють. Що я сказав би Дзюбі? Артеме Дзюбо, це насправді правда, що нас вбивають у країні, в Україні, нас палять, нас бомблять, і це правда.

Навіщо воно мені треба зараз сидіти, і це говорити? Якомусь черговому мільйоннику, навіщо? Ну не лізьте хоч ви, донесіть просто правду та допоможіть просто вижити дітям та звичайним людям", – поділився Коноплянка у коментарі Football Hub.

Нагадаємо, Дзюба став на захист російського нападу на Україну, через що вже мав словесну перепалку з Віталієм Миколенком. УЄФА та ФІФА вже відсторонили російські клуби і збірну від змагань під своєю егідою. Жоден з тамтешніх гравців чи тренерів відкрито не засудив злочинні дії Путіна на території України.

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