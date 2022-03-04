"Як всім відомо, в Україні масштабний конфлікт. Мої співвітчизники та сім'я під атакою. Україна і її народ хочуть миру.

"Сьогодні бомблять нас, а далі кого?": Шевченко закликав росіян вийти на протести проти війни в Україні

Прошу підтримати нашу країну і наших людей. Український народ хоче миру, бо мир не має кордонів, бо те, що нас об'єднує, сильніше за те, що нас розділяє. Давайте підтримаємо людей, які страждають від конфлікту через Червоний Хрест. Я з ними на зв'язку і маю повну впевненість у їхній діяльності.

Ця кампанія заснована на домовленості з італійським Червоним Хрестом. Всі кошти, які ми зберемо, будуть направлені виключно на надзвичайну ситуацію в Україні", – написав Шевченко на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

Нагадаємо, екс-тренер збірної України намагається використовувати максимум можливостей, аби світ почув про вторгнення Росії. Зокрема, він виходив на мітинг на підтримку України у Лондоні, а також записав відеозвернення до італійців, яке увімкнули на табло Сан-Сіро перед дербі між Міланом та Інтером.

Росія напала на Україну: затримання Шуфрича, Маліновський "виховує" росіянина, Лапорта заговорив українською (LIVE)