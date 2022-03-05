Ще один європейський клуб вирішив допомогти українцям.

Представник французької Ліги 1 – Реймс – на своєму офіційному сайті повідомив , що збирається надати гуманітарну допомогу українцям, які найбільше постраждали у війні з Росією.

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Таким чином клуб вирішив підтримати свого гравця – нападницю збірної України Тетяну Романенко. "Червоно-білі" звернулися до всіх, хто хоче допомогти, приходити до пункту збору гуманітарної допомоги. Клуб збирається передати одяг, продукти, засоби гігієни. Відправлення вантажу планується наступного тижня.

Нагадаємо, сьогодні вже 9-й день війни Росії проти України. Загарбники руйнують села і міста, вбивають військових і цивільних, але ЗСУ з теробороною дають гідну відсіч незваному гостеві.

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