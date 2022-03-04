Як відомо, декілька годин тому було затримано народного депутата від ОПЗЖ Нестора Шуфрича. 55-річний зрадник у Києві фотографував блокпост, а його охорона при спробі затримання відстрілювалась від бійців тероборони.

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На захист батька спробував стати його син Олександр. На своїй сторінці у соціальній мережі Твіттер він виклав два пости. Якщо у першому Олександр намагався виправдати зрадника, то у другому – спробував бравувати і висувати претензії нашим захисникам.

"Щодо ситуації з батьком, з того, що можу бачити у ЗМІ, тут швидше провокація чи непорозуміння. Правила є правила, і пробувати фотографувати блок-пост не варто нікому незалежно від статусу. Одне можу сказати впевнено – батько не зрадник, не був і не буде".

"Цікаво, всіх хто пробує сфотографувати блок-пост затримують, заклеюють стрічкою очі і влаштовують такий хайп?" – написав Олександр у соцмережі.

Нагадаємо, Шуфрич-молодший вже встиг постраждати від російської агресії: у будинок на проспекті Лобановського, 6-а у Києві, де мешкала його родина, влучив російський снаряд (17-18 поверх). На щастя, його рідні у той момент були в іншому місці і не постраждали.

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По ситуации с отцом, из того что могу видеть в СМИ, тут скорее провокация либо недоразумение. Правила есть правила, и пробовать фотографировать блок пост не стоит никому, вне зависимости от статуса. Одно могу сказать уверенно - отец не предатель, не был и не будет. — Shufrych Aleksandr (@Shufa__10) March 4, 2022