"Цікаво, чи всім так заклеюють стрічкою очі?" – Шуфрич-молодший відреагував на скандальне затримання нардепа
Олександр Шуфрич, екс-віце-президент Говерли і син скандального проросійського депутата Нестора Шуфрича, спробував стати на захист свого горе-батька.
Як відомо, декілька годин тому було затримано народного депутата від ОПЗЖ Нестора Шуфрича. 55-річний зрадник у Києві фотографував блокпост, а його охорона при спробі затримання відстрілювалась від бійців тероборони.
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На захист батька спробував стати його син Олександр. На своїй сторінці у соціальній мережі Твіттер він виклав два пости. Якщо у першому Олександр намагався виправдати зрадника, то у другому – спробував бравувати і висувати претензії нашим захисникам.
"Щодо ситуації з батьком, з того, що можу бачити у ЗМІ, тут швидше провокація чи непорозуміння. Правила є правила, і пробувати фотографувати блок-пост не варто нікому незалежно від статусу. Одне можу сказати впевнено – батько не зрадник, не був і не буде".
"Цікаво, всіх хто пробує сфотографувати блок-пост затримують, заклеюють стрічкою очі і влаштовують такий хайп?" – написав Олександр у соцмережі.
Нагадаємо, Шуфрич-молодший вже встиг постраждати від російської агресії: у будинок на проспекті Лобановського, 6-а у Києві, де мешкала його родина, влучив російський снаряд (17-18 поверх). На щастя, його рідні у той момент були в іншому місці і не постраждали.
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