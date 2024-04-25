Лунін традиційно потрапив до заявки Реала на матч Ла Ліги – несподіване зникнення суперзірки
Головний тренер Реала Карло Анчелотті визначився зі списком гравців, які зможуть зіграти у матчі 33-го туру Ла Ліги проти Реал Сосьєдада.
Реал офіційно оприлюднив заявку на матч проти Реал Сосьєдада. Лунін вже звично потрапив до списку, але дивує відсутність Джуда Беллінгема.
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Голкіпери: Лунін, Кепа, Фран Гонсалес.
Захисники: Карвахаль, Мілітао, Начо, Лукас Васкес, Фран Гарсія, Рюдігер.
Півзахисники: Кроос, Модріч, Камавінга, Вальверде, Чуамені, Себальйос, Арда Гюлер.
Нападники: Вінісіус, Родріго, Хоселу, Браїм Діас.
Додамо, що матч Реал Сосьєдад – Реал Мадрид відбудеться вже завтра, 26 квітня, початок о 22:00.
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